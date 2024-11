Devolver Digital opóźniło dwie nadchodzące gry. Skate Story i Baby Steps mają ukazać się w 2025 roku

Kolejną produkcją obecną na Devolver Delayed Awards 2024 została Baby Steps, czyli symulator autorstwa Bennetta Foddy’ego i Gabe’a Cuzzillo, którzy są odpowiedzialni za takie tytuły jak Ape Out, QWOP, and Getting Over It. Nie zabrakło również projektu autorstwa Devolver Digital oraz Free Lives, czyli Stick it to the Stickman. Wszystkie gry zaprezentowane na wydarzeniu powinny ukazać się na rynku w 2025 roku.