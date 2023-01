Necrom to nowy rozdział w The Elder Scrolls Online. Zwiastun i data premiery

Microsoft wspólnie z Bethesdą zaprezentowali nowości zmierzające do The Elder Scrolls Online.

Popularna gra MMORPG od studia ZeniMax Online – The Elder Scrolls Online – doczeka się masy nowej zawartości w postaci kolejnego rozdziału pod tytułem Necrom. Z tej okazji, zespół, razem z firmami Microsoft oraz Bethesda, zaprezentował klimatyczny zwiastun oraz dziesięciominutowy gameplay.

Necrom – nowy rozdział w The Elder Scrolls Online

Dowiedzieliśmy się, że, podobnie jak w przypadku poprzednich tego typu zapowiedzi, Necrom będzie pełnoprawnym rozszerzeniem, które (co chyba najważniejsze dla znaczącej większości graczy) wprowadzi do tytułu nową klasę: Arcanist. Do tego wszystkiego dojdą oczywiście nowe przygody i historie, tym razem rozgrywane w Morrowind i Apocrypha.