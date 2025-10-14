Detroit: Become Human za 36,99 zł w ofercie Śródtygodniowej na Steam

Steam wystartował z drugą w październiku edycją promocji z cyklu Szaleństwo w środku tygodnia. Tym razem największą uwagę przyciąga Detroit: Become Human, które można kupić za jedyne 36,99 zł. To doskonała okazja, by nadrobić futurystyczną historię od studia Quantic Dream.
Najciekawsze promocje na Steam – październikowa edycja
Oprócz Detroit w ofercie znalazło się wiele innych interesujących tytułów. Poniżej prezentujemy 10 najciekawszych gier objętych trwającą wyprzedażą:
- Detroit: Become Human – 36,99 zł (-80%)
- Stronghold: Definitive Edition – 20,39 zł (-70%)
- Stronghold: Warlords – 14,99 zł (-90%)
- TEKKEN 8 – 129,50 zł (-50%)
- Exo One – 15,59 zł (-80%)
- Gerda: A Flame in Winter – 18,39 zł (-80%)
- Coffee Talk – 29,99 zł (-50%)
- Astria Ascending – 12,49 zł (-90%)
- Ultimate Chicken Horse – 17,49 zł (-65%)
- Sunday Gold – 19,80 zł (-80%)
