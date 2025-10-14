Zaloguj się lub Zarejestruj

Detroit: Become Human za 36,99 zł w ofercie Śródtygodniowej na Steam

Mikołaj Berlik
2025/10/14 14:00
Interaktywne kino od Quantic Dream w dużej promocji. Wśród przecenionych gier znalazło się też kilka innych hitów.

Steam wystartował z drugą w październiku edycją promocji z cyklu Szaleństwo w środku tygodnia. Tym razem największą uwagę przyciąga Detroit: Become Human, które można kupić za jedyne 36,99 zł. To doskonała okazja, by nadrobić futurystyczną historię od studia Quantic Dream.

Najciekawsze promocje na Steam – październikowa edycja

Oprócz Detroit w ofercie znalazło się wiele innych interesujących tytułów. Poniżej prezentujemy 10 najciekawszych gier objętych trwającą wyprzedażą:

GramTV przedstawia:

Jak podaje Steam, zniżki sięgają nawet -90%, a część gier dostępna jest w zestawach z dodatkowymi rabatami. Promocja potrwa do czwartku 17 października do godziny 19:00, więc czasu na zakupy nie zostało wiele.

PC
Steam
promocja
wyprzedaż
promocje
wyprzedaż gier
