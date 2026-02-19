Branża powinna „znormalizować opóźnianie gier”. Dean Hall o przesunięciu Icarus

Dean Hall, twórca DayZ, zabrał głos w sprawie opóźnień premier gier wideo, wykorzystując sytuację wokół Icarus jako przykład szerszego problemu. Produkcja RocketWerkz zadebiutowała na PC w 2021 roku i od tamtej pory była regularnie rozwijana, natomiast jej wydanie na konsole zostało niedawno przesunięte. Początkowo wersja na PlayStation 5 i Xbox Series X/S miała trafić do graczy 26 lutego, jednak termin zmieniono na 26 marca, aby zespół mógł dopracować rozgrywkę i zapewnić lepszy start.

Opóźnienie Icarus jako przykład większego problemu. Dean Hall tłumaczy, dlaczego gry potrzebują więcej czasu

Hall poruszył temat opóźnień podczas sesji Ask Me Anything na Reddicie, gdzie zachęcał społeczność do rozmowy o powodach takich decyzji. Twórca zwrócił uwagę, że presja związana z dotrzymywaniem terminów często prowadzi do problemów. Według Halla gracze oczekują jakości i pewności, co może powodować nadmierne przywiązanie studiów do harmonogramów. Dodał, że brak decyzji o przesunięciu premiery sprzyja zjawisku crunchu, dlatego jego zdaniem branża powinna „znormalizować opóźnianie gier”.