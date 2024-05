Destiny 2: Ostateczny Kształt na widowiskowym zwiastunie premierowym

Zwiastun premierowy Destiny 2: Ostateczny Kształt

Zainteresowani mogą już zapoznać się z premierowym zwiastunem Destiny 2: Ostateczny Kształt. Dodatek ten stanowi zakończenie epickiej sagi Światło i Ciemność, a jego premiera odbędzie się 4 czerwca 2024 roku.

Jeśli zaś chodzi o atrakcje przygotowane przez twórców, gracze mogą spodziewać się nowej kampanii fabularnej, a także nowych przeciwników rasy Dread – Ponuraków, Skorupników, Służebników i Tkaczy. Pojawi się także nowa subklasa pryzmatyczna, łącząca moc światła i ciemności w jedność. Gracze będą mogli tworzyć różne kombinacje subklas, które wykorzystają w starciach z wrogami.

Każda z klas postaci otrzyma różne mieszanki mocy w ramach granatów. Stazy z próżnią trafią do czarowników, pasma z elektrycznością do Tytanów, natomiast słońca ze stazą do Łowców. Gracze otrzymają do swojej dyspozycji przedmioty klasowe z egzotycznymi cechami, które będą losowane z puli cech dostępnych już przedmiotów. Więcej szczegółów związanych z Destiny 2: Ostateczny Kształt znajdziemy w tym miejscu.

Ostateczny kształt majaczy na horyzoncie – to koszmarne przekształcenie rzeczywistości w pokręconą, zwapniałą wizję Świadka. Wyrusz w niebezpieczną podróż do serca Wędrowca, zgromadź Straż Przednią i zakończ Wojnę Światła i Ciemności. – głosi opis Destiny 2: Ostateczny Kształt.