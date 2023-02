Destiny 2: Lightfall na nowym materiale. Prezentacja broni i wyposażenia

Premiera Destiny 2: Lightfall zbliża się wielkimi krokami. Rozszerzenie zadebiutuje na rynku już w lutym. Deweloperzy próbują, więc nieco podkręcić atmosferę. W ręce graczy oddano kolejny trailer, który skupia się na prezentacji nowych broni i wyposażenia. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym materiałem.

Premiera Destiny 2: Lightfall – prezentacja broni i pancerzy

estiny 2: Lightfall to kolejne oficjalne rozszerzenie do pierwszoosobowego looter shootera wydanego w 2017 roku. Największą atrakcją dodatku jest wprowadzenie zupełnie nowej kampanii fabularnej, której akcja została osadzona w cyberpunkowym mieście. To właśnie tam weźmiemy udział w kolejnej odsłonie konfliktu, wcielając się w Strażników walczących z armią Ciemności.



Szczegóły dotyczące nowej broni i pancerzy zaprezentowanych w zwiastunie: