Descenders Next już dostępne. Premiera-niespodzianka również w Game Passie

Studio No More Robots ogłosiło niespodziewaną premierę Descenders Next. Tytuł jest już dostępny dla graczy i trafił na Steam oraz konsole Xbox. Dodatkowo zagramy w ramach usługi Game Pass.

Nowa produkcja już w momencie premiery oferuje tyle samo zawartości, co oryginalne Descenders. Obejmuje to pełnoprawną akcję wieloosobową online, rozbudowany system trików i grindów do wykonania, a także wiele biomów do eksplorowania.

Czas podbić świat sportów ekstremalnych. Oto Descenders NEXT. Złap za snowboard i zmierz się ze stromymi, ośnieżonymi stokami, albo przebijaj się przez trudny, gęsto zarośnięty teren na desce mountainboard! Masz ochotę na wyzwanie całą drużyną? Zbierz kumpli i innych fanów Descenders z całego świata, i razem ruszajcie na trasy! Góra was wzywa – czy uda wam się ją podbić?

Descenders Next ukazało się 21 lipca 2025 roku. Gra trafiła na Steam, konsole Xbox One, Xbox Series X/S oraz do usługi Game Pass.

