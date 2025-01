Demo The First Berserker: Khazan już dostępne. Nowe action-RPG do sprawdzenia za darmo

Kilka dni temu informowaliśmy, że The First Berserker: Khazan otrzyma wersję demonstracyjną. Deweloperzy ze studia Neople dotrzymali obietnicy i udostępnili wersję demo swojej produkcji. Zainteresowani gracze mogą już więc testować ciekawie zapowiadające się action-RPG.

Wersja demonstracyjna The First Berserker: Khazan dostępna na PC i konsolach

Wersja demonstracyjna The First Berserker: Khazan jest już dostępna zarówno na komputerach osobistych, jak i konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Udostępnione przez deweloperów demo zawiera dwie pierwsze misje ze wspomnianej produkcji. Twórcy zapewniają również, że postępy poczynione w demie będzie można przenieść do pełnej wersji, korzystając z pliku zapisu.