Hardkorowe RPG akcji wkrótce sprawdzimy za darmo. The First Berserker: Khazan otrzyma demo

W listopadzie ubiegłego roku mieliśmy okazję rzucić okiem na intensywną walkę z bossem na gameplayu z The First Berserker: Khazan. Tymczasem już wkrótce gracze będą mogli na własnej skórze przekonać się, co ma do zaoferowania RPG akcji przygotowane przez Neople. Nadciąga bowiem wersja demonstracyjna, która dostępna będzie na dwa miesiące przed premierą.

The First Berserker: Khazan z wersją demonstracyjną

Nadciąga bowiem wersja demonstracyjna, która będzie dostępna od 16 stycznia 2025 roku, od godziny 16:00 czasu polskiego. Zainteresowani przetestują tytuł bez ograniczeń czasowych na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z informacjami przekazanymi za pośrednictwem między innymi platformy Steam , już niebawem gracze będą mieli okazję sprawdzić za darmo The First Berserker: Khazan.Zainteresowani przetestują tytuł bez ograniczeń czasowych na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Jak się okazuje, branżowy insider się nie pomylił – RPG akcji zadebiutuje 27 marca 2025 roku. Jeśli zaś chodzi o cenę, standardowa edycja gry dostępna jest w przedsprzedaży w kwocie 259 zł na wszystkich platformach. Warto przypomnieć, że jakiś czas temu wyciekła informacja o dacie premiery The First Berserker: Khazan Jeśli zaś chodzi o cenę, standardowa edycja gry dostępna jest w przedsprzedaży w kwocie 259 zł na wszystkich platformach.