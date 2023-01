Demo One Piece Odyssey już dostępne!

Bez zbędnego owijania w bawełnę – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami udostępniono dziś demo One Piece Odyssey. Wersja testowa jest dostępna dla posiadaczy konsol PlayStation i Xbox. Jeśli zastanawialiście się nad kupnem tej produkcji, to dzięki wersji demonstracyjnej możecie sprawdzić, czy taki model rozgrywki trafia w Wasze gusta.

Demo One Piece Odyssey gotowe do pobrania

Twórcy już wcześniej zdradzili, że ukończenie wersji demonstracyjnej powinno zająć graczom od 1 do 2 godzin. Warto zaznaczyć, że jeśli gra się Wam spodoba i zdecydujecie się na jej zakup, to Wasze postępy zostaną przeniesione do pełnej wersji. Ponadto gracze, którzy zdecydują się na sprawdzenie demo, otrzymają drobny prezent, jakim jest przedmiot o nazwie „Golden Jelly”.



„Słynny pirat Monkey D. Luffy, znany jako Luffy Słomiany Kapelusz, razem ze swoją załogą Słomianych Kapeluszy płynie przez Nowy Świat w poszukiwaniu kolejnej wyspy, na której przeżyje przygodę. Jednak ich podróż przerywa sztorm, a statek rozbija się. Bohaterowie trafiają na tropikalną wyspę otoczoną przez szalejące bez przerwy burze” – czytamy w opisie gry na Steam.



Na koniec przypomnijmy, że One Piece Odyssey zadebiutuje na rynku 13 stycznia 2022 roku. Gra będzie dostępna dla posiadaczy PC oraz konsol PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.