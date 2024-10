Gameplay z The Thing: Remastered na nowym zwiastunie. Poznaliśmy wymagania sprzętowe gry

Studio odpowiedzialne za remaster survival horroru The Thing opartego na filmie o tym samym tytule udostępniło trailer, na którym możemy zobaczyć fragmenty rozgrywki. Poznaliśmy również wymagania sprzętowe tytułu oraz usprawnienia, jakie zobaczymy w odświeżonej wersji gry pod względem grafiki, wydajności oraz gameplayu.

The Thing: Remastered - zobaczyliśmy gameplay

Zgodnie z informacją widoczną na filmie prezentującym rozgrywkę z The Thing: Remastered widzimy dopiero wczesną wersję gry, a do czasu oficjalnej premiery twórcy planują ulepszyć kilka elementów produkcji. Mimo wszystko, kilka pokazanych scen powinno dać na obraz tego, co możemy się spodziewać w finalnej wersji. Nightdive Studios zapowiedziało, że planują ulepszyć modele postaci, tekstury otoczenia, oświetlenie oraz wprowadzić rozdzielczość 4K wraz z 144 klatkami na sekundę. Zespół odpowiedzialny za oryginał ma pracować nad usprawnieniami dotyczącymi rozgrywki.