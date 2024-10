Gracze znacznie częściej wybierają PS5 w wersji z napędem. Dane ze sprzedaży konsol w USA

Jakiś czas temu doczekaliśmy się oficjalnej prezentacji PlayStation 5 Pro. Jak wiemy, konsola nie będzie posiadać wbudowanego napędu, a to w połączeniu z wysoką ceną nie przypadło do gustu graczom. Jeśli zaś chodzi o podstawowe wersje konsol PS5, według najnowszych danych Circana to właśnie sprzęt z napędem cieszy się największym zainteresowaniem w Stanach Zjednoczonych.

Wersja z napędem stanowi 82% sprzedaży konsol PS5 w USA

Jak przekazuje Mat Piscatella z Circana, jedynie 18% ogólnej sprzedaży konsol PlayStation 5 w USA stanowią wersje Digital, czyli bez napędu. Jeśli zaś chodzi o wrzesień bieżącego roku, wynik PS5 Digital osiągnął poziom 40% sprzedaży w podanym miesiącu. W przypadku sprzętu Microsoftu, konsole Xbox Series X stanowiły 58% wszystkich sprzedanych egzemplarzy Xbox Series we wrześniu i 51% całkowitej sprzedaży Xbox Series.