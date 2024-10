Lista premier na Xbox i PC. Wyczekiwane RPG od BioWare i 28 innych nowych gier

Microsoft zaprezentował listę gier, które w nadchodzących dniach zadebiutują w Microsoft Store (PC) oraz na konsolach Xbox. Okazuje się, że użytkownicy wspomnianych platformach będą mieli w przyszłym tygodniu okazję sięgnąć po 29 nowych produkcji. Bez wątpienia najważniejszym tytułem w zestawieniu jest Dragon Age: The Veilguard . Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami premiera wyczekiwanego przez wielu graczy RPG od BioWare odbędzie się 31 października 2024 roku, czyli w najbliższy czwartek.

Nowa odsłona serii Dragon Age nie jest jednak jedyną wartą uwagi produkcją, która w najbliższych dniach trafi w ręce użytkowników komputerów osobistych i konsol Xbox. Już we wtorek – 29 października 2024 roku – na rynku ukaże się bowiem również Life is Strange: Double Exposure. W nadchodzącej części popularnego cyklu gracze ponownie będą mieli okazję wcielić się w Max Caulfield, która była bohaterką pierwszego Life is Strange.