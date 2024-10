Slay the Princess z wielkim, darmowym dodatkiem. Tytuł jest już dostępny na konsolach

Slay the Princess to gra przygodowa, w której śledzimy miłosną opowieść, a naszym zadaniem jest zgładzenie księżniczki uwięzionej w leśnej chacie i ocalenie w ten sposób świata. Towarzyszy nam narrator, jednak nie jest on chętny do podzielenia się informacjami odnośnie sytuacji. Rozgrywka polega na dokonywaniu wielu wyborów, które wpłyną na to, jak zakończy się gra. Decyzje postawione przed nami nie są oczywiście proste i zmieniają wiele elementów świata tworząc nawet pętle czasowe.

Jak już wspomnieliśmy, Slay the Princess: The Pristine Cut jest już dostępne na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch. Gra jest obecnie przeceniona. Na Steamie tytuł można nabyć 20 procent taniej, czyli za 55,20 złotych. Oferta jest ważna do 7 listopada.