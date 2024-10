Do Helldivers 2 trafi wkrótce sprzęt certyfikowany przez Ministerstwo Prawdy

Drugą natomiast jest SMG-32 Reprymenda – ciężki pistolet maszynowy, który można przeładowywać „eleganckim pacnięciem”, który – jak przekonują twórcy – fani Helldivers 2 powinni kojarzyć ze swoich ulubionych filmów . To jednak nie koniec nadchodzących atrakcji. Wspomniana obligacja wojenna wprowadzi bowiem do produkcji Arrowhead Game Studios jeszcze kilka nowości.

Nie martwcie się, nie zapomnieliśmy o premii. Chcieliście zyskać trochę więcej kondycji na polu bitwy? Myśleliście kiedyś, gdy goniła was horda terminidów: „oddałbym życie, żeby mieć tylko więcej kondycji i podbiec trochę dalej”? Jeśli to wam coś przypomina, helldiversi, to mamy dla was dobre wieści – nowa premia martwego sprintu co prawda zaczyna zużywać zdrowie, gdy kondycja spadnie wam poniżej zera, ale też pozwala prześcignąć wroga – czytamy w opisie nadchodzącej obligacji wojennej na Steam.

Na graczy czekać będą także nowe wzory kosmetyczne oraz emotka „spocznij”. Na dole wiadomości znajdziecie natomiast zwiastun opisanej wyżej zawartości, która już w przyszłym tygodniu trafi do Helldivers 2.

Na koniec przypomnijmy, że Helldivers 2 zadebiutowało na komputerach osobistych oraz PlayStation 5 dokładnie 8 lutego 2024 roku. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Arrowhead Game Studios, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Helldivers 2 - razem, ogniem, w słusznej sprawie!