Demo Metal Eden zadebiutuje 8 kwietnia. Jest zwiastun z rozgrywki

Metal Eden to pierwszoosobowa strzelanka science-fiction, która przenosi graczy do świata, gdzie ludzka świadomość porzuciła cielesną formę i przeniosła się do robotów. Gra oferuje osiem unikalnych misji w ręcznie zaprojektowanym cybernetycznym świecie, w którym gracze wezmą udział w wojnie, przejmą kontrolę nad potężną jednostką bojową i odkryją tajemnice zagubionego raju.

Demo Metal Eden wkrótce dostępne

Demo Metal Eden będzie zawierało dwie pierwsze misje (Misja 0 i Misja 1) i będzie dostępne za darmo oraz bez ograniczeń czasowych na Steamie, PlayStation Store i Xbox Store.