Demiurgos to duchowy spadkobierca Black and White. Nowa strategia pozwala wcielić się w boga

Studio Tlön Industries, znane z Per Aspera, czyli symulacji terraformowania Marsa, przygotowuje nowy projekt osadzony w realiach epoki brązu. Demiurgos to gra łącząca w sobie elementy strategii, symulacji i mitologii, będąca przedstawicielem gatunku god game. Twórcy chcą ożywić rzadko dziś spotykany gatunek i dostarczyć graczom świeże spojrzenie na bycie bogiem we własnym świecie, niczym w klasycznym Black and White.

Demiurgos – nowa strategia to spełnienie marzeń dla fanów Black and White