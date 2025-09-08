Delta Force nie zwalnia tempa. Gra osiągnęła nowy rekord popularności na Steamie

W lipcu informowaliśmy o zwiększonym zainteresowaniu wokół Delta Force . Miało to podówczas związek z nadciągającą wtedy, konsolową wersją gry. Teraz gra ustanowiła nowy all-time peak pod względem liczby jednocześnie grających użytkowników Steama, przekraczając imponującą liczbę 213 500 osób w momencie pisania tego tekstu.

Delta Force z rekordem na Steamie. Ponad 213 tys. graczy jednocześnie

Skok popularności ponownie może związek z konsolową premierą. Delta Force zadebiutowała bowiem na PlayStation 5 i Xbox Series X/S pod koniec ubiegłego miesiąca.

Przy okazji warto wspomnieć, że na platformie Steam Delta Force ma obecnie „mieszane” opinie. Choć gracze zaznaczają, że tytuł ma potencjał, a dodatkowo jest darmowy, pojawiają się negatywne wzmianki o cheaterach czy niedociągnięciach technicznych.