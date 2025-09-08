Delta Force nie zwalnia tempa. Gra osiągnęła nowy rekord popularności na Steamie

W lipcu informowaliśmy o zwiększonym zainteresowaniu wokół Delta Force. Miało to podówczas związek z nadciągającą wtedy, konsolową wersją gry. Teraz gra ustanowiła nowy all-time peak pod względem liczby jednocześnie grających użytkowników Steama, przekraczając imponującą liczbę 213 500 osób w momencie pisania tego tekstu.
Delta Force z rekordem na Steamie. Ponad 213 tys. graczy jednocześnie
Skok popularności ponownie może związek z konsolową premierą. Delta Force zadebiutowała bowiem na PlayStation 5 i Xbox Series X/S pod koniec ubiegłego miesiąca.
Przy okazji warto wspomnieć, że na platformie Steam Delta Force ma obecnie „mieszane” opinie. Choć gracze zaznaczają, że tytuł ma potencjał, a dodatkowo jest darmowy, pojawiają się negatywne wzmianki o cheaterach czy niedociągnięciach technicznych.
Delta Force powraca!
Kultowa seria gier powraca! Tym razem jest to nowoczesna, taktyczna strzelanka drużynowa dostępna za darmo, która obejmuje trzy różne tryby rozgrywki:
- Wojna: walcz z wrogiem na lądzie, morzu i w powietrzu, uczestnicząc w prawdziwie epickich bitwach PvP 32 na 32 przy wykorzystaniu szerokiej gamy pojazdów i unikalnego ekwipunku taktycznego.
- Operacje: typowa rozgrywka Delta Force połączona z mechaniką strzelanek ekstrakcyjnych nowej generacji! Rzucasz się do walki za linią wroga, szukasz wartościowych przedmiotów, ścierasz z rywalami i ewakuujesz się ze zdobytym łupem. Oprócz tego dostępny jest tryb PvE, który oferuje trudne misje oparte na celach, które poddadzą próbie umiejętność współpracy Twojej drużyny.
- Helikopter w Ogniu: wciel się w legendarnych żołnierzy Delta Force w trybie, który jest nową odsłoną klasycznej kampanii opartej na hicie kinowym z 2001 roku. – brzmi opis gry.
GramTV przedstawia:
Przypomnijmy, że Delta Force trafiło na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S 19 sierpnia 2025 roku. Poza tym gra jest dostępna również na komputerach osobistych.
