Death Stranding 2 ze zmienionym scenariuszem. Kojima uznał, że gra „za bardzo się podoba”

Twórca postanowił przerobić fabułę Death Stranding 2 w połowie produkcji, by wywołać silniejsze emocje.

W nadchodzącym Death Stranding 2: On the Beach nie wszystko poszło zgodnie z pierwotnym planem. Jak ujawnił kompozytor muzyki do gry, Yoann Lemoine (Woodkid), Hideo Kojima zdecydował się zmienić scenariusz gry w połowie prac nad projektem.

Death Stranding 2 – „za dobre wyniki” zmusiły Kojimę do zmian

W rozmowie z Rolling Stone (cytowanej przez VGC), Woodkid opowiedział o nietypowej decyzji Kojimy. Reżyser miał stwierdzić, że gra testowana była „zbyt dobrze” – gracze „za bardzo ją lubili”, co według niego oznaczało, że coś jest nie tak. Kojima uznał, że historia musi zostać przerobiona, ponieważ brakowało w niej kontrowersji i emocjonalnego rezonansu.