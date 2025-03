Death Stranding 2 z limitowanym zegarkiem. Ekskluzywny gadżet za niemałe pieniądze

Zegarek powstał we współpracy firmy Hamilton z Hideo Kojimą.

Zaprezentowano zegarek inspirowany Death Stranding 2

Zapowiedź zegarka zbiegła się w czasie z publikacją nowego, dziesięciominutowego zwiastuna gry, który przybliżył fanom elementy narracji i rozgrywki. Zegarek, który nosi Neil w trailerze (widoczny w 8 minucie i 21 sekundzie materiału), trafił już na stronę Hamiltona i będzie dostępny w sprzedaży od 26 czerwca 2025 roku.

Partnerstwo zaowocowało stworzeniem zegarka o wymiarach 36x48 mm, wykonanego z czarnego tytanu pokrytego powłoką PVD. Projektanci postawili na futurystyczny charakter urządzenia. Jeśli chodzi o cenę, wynosi ona 1495 dolarów, czyli około 5750 zł. Warto podkreślić, że produkcja zegarka została ograniczona do zaledwie 2000 sztuk, co czyni go prawdziwym rarytasem dla kolekcjonerów i fanów serii.