Zaloguj się lub Zarejestruj

Death Stranding 2: On the Beach z aktualizacją 1.08. Naprawiono problem z kamerą

Mikołaj Berlik
2025/08/09 12:00
0
0

Łatka usuwa również mniejsze błędy i wprowadza ulepszenia.

Kojima Productions udostępniło nową aktualizację do Death Stranding 2: On the Beach. Patch 1.08 waży 925,1 MB i przede wszystkim eliminuje uciążliwy błąd powodujący przycinanie obrazu podczas ruchu kamery i elementów otoczenia.

Death Stranding 2: On the Beach
Death Stranding 2: On the Beach

Death Stranding 2: On the Beach – poprawki i optymalizacje

Oprócz głównej zmiany aktualizacja naprawia również szereg drobniejszych błędów oraz wprowadza usprawnienia w działaniu gry. Death Stranding 2: On the Beach zadebiutowało w czerwcu na PS5, a premierze towarzyszył finałowy zwiastun z muzyką Woodkida, prezentujący fragmenty fabuły i fragmenty rozgrywki bez istotnych spoilerów.

Materiał promocyjny pokazywał m.in. dynamiczny pościg na motocyklu oraz starcia z ogromnymi przeciwnikami. W trailerze pojawili się także bohaterowie grani przez Lucę Marinelliego (Neil) i Troya Bakera (Higgs), a także powracające postacie Fragile i Heartman. Po premierze studio przygotowało również zwiastun z recenzjami, w którym podkreślano świetny odbiór gry.

Rozpocznij inspirującą misję nawiązywania kontaktów międzyludzkich poza UCA

Sam – z towarzyszami u boku – wyrusza w nową podróż, aby ocalić ludzkość przed wyginięciem.

Dołącz do nich, gdy przemierzają świat, zmagając się z nieziemskimi wrogami, rozmaitymi przeszkodami i dręczącym ich pytaniem: czy powinniśmy byli nawiązywać kontakt?

Legendarny twórca gier Hideo Kojima krok po kroku znowu zmienia świat.

GramTV przedstawia:

Death Stranding 2: On the Beach zostało udostępnione 26 czerwca. Tytuł dostępny jest wyłącznie na PlayStation 5.

Źródło:https://gamingbolt.com/death-stranding-2-on-the-beach-gets-patch-1-08-fixing-camera-and-environmental-stutters

Tagi:

News
Kojima Productions
Death Stranding
PlayStation 5
Death Stranding 2
aktualizacja gry
Death Stranding 2: On The Beach
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112