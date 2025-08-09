Death Stranding 2: On the Beach z aktualizacją 1.08. Naprawiono problem z kamerą

Kojima Productions udostępniło nową aktualizację do Death Stranding 2: On the Beach. Patch 1.08 waży 925,1 MB i przede wszystkim eliminuje uciążliwy błąd powodujący przycinanie obrazu podczas ruchu kamery i elementów otoczenia.

Death Stranding 2: On the Beach – poprawki i optymalizacje

Oprócz głównej zmiany aktualizacja naprawia również szereg drobniejszych błędów oraz wprowadza usprawnienia w działaniu gry. Death Stranding 2: On the Beach zadebiutowało w czerwcu na PS5, a premierze towarzyszył finałowy zwiastun z muzyką Woodkida, prezentujący fragmenty fabuły i fragmenty rozgrywki bez istotnych spoilerów.