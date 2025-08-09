Death Stranding 2: On the Beach z aktualizacją 1.08. Naprawiono problem z kamerą

Łatka usuwa również mniejsze błędy i wprowadza ulepszenia.
Kojima Productions udostępniło nową aktualizację do Death Stranding 2: On the Beach. Patch 1.08 waży 925,1 MB i przede wszystkim eliminuje uciążliwy błąd powodujący przycinanie obrazu podczas ruchu kamery i elementów otoczenia.
Death Stranding 2: On the Beach – poprawki i optymalizacje
Oprócz głównej zmiany aktualizacja naprawia również szereg drobniejszych błędów oraz wprowadza usprawnienia w działaniu gry. Death Stranding 2: On the Beach zadebiutowało w czerwcu na PS5, a premierze towarzyszył finałowy zwiastun z muzyką Woodkida, prezentujący fragmenty fabuły i fragmenty rozgrywki bez istotnych spoilerów.
Materiał promocyjny pokazywał m.in. dynamiczny pościg na motocyklu oraz starcia z ogromnymi przeciwnikami. W trailerze pojawili się także bohaterowie grani przez Lucę Marinelliego (Neil) i Troya Bakera (Higgs), a także powracające postacie Fragile i Heartman. Po premierze studio przygotowało również zwiastun z recenzjami, w którym podkreślano świetny odbiór gry.
Rozpocznij inspirującą misję nawiązywania kontaktów międzyludzkich poza UCA
Sam – z towarzyszami u boku – wyrusza w nową podróż, aby ocalić ludzkość przed wyginięciem.
Dołącz do nich, gdy przemierzają świat, zmagając się z nieziemskimi wrogami, rozmaitymi przeszkodami i dręczącym ich pytaniem: czy powinniśmy byli nawiązywać kontakt?
Legendarny twórca gier Hideo Kojima krok po kroku znowu zmienia świat.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!