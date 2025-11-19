Dean DeLeo ze Stone Temple Pilots: "To co Spotify oferuje artystom to przestępstwo”

Dean DeLeo, gitarzysta Stone Temple Pilots, obecnie promujący debiutancki album swojego projektu “One More Satellite”, ostro skrytykował zasady wynagradzania twórców przez Spotify. W rozmowie z George’em Dionne’em w podcaście Rock Is George muzyk stwierdził, że artyści średnio otrzymują mniej niż jedną dziesiątą centa za stream, co nazwał wprost zbrodnią.

Nie wiem jaki jest układ między Spotify, a wytwórniami i ile one dostają. Jeśli jednak wytwórnie na tym zarabiają, to również ponoszą część odpowiedzialności.

Jeśli chodzi o streaming, powiem ci, stary, to, co Spotify oferuje artystom, to przestępstwo. Nasza liczba odsłuchów jest niska w porównaniu do Billie Eilish czy Bad Bunny’ego, który ma 10 miliardów streamów rocznie. STP ma kilkaset milionów i to niesamowite, jak wiele pieniędzy Spotify zabiera artystom, a jak mało im płaci. Płacą nam nic. Będę naprawdę szczery: prawie nic. A myślisz sobie: “kilkaset milionów streamów, dużo” Dlatego CEO Spotify jest wart 6 miliardów.

Stone Temple Pilots weszli na scenę w 1992 roku z albumem “Core”, który sprzedał się w milionach egzemplarzy i wspiął na trzecie miejsce listy Billboard 200. Krążek przyniósł zespołowi hity takie jak “Sex Type Thing”, “Wicked Garden” oraz nagrodzone Grammy “Plush”. Zespół szybko zyskał renomę dzięki charakterystycznemu brzmieniu, riffom Deana DeLeo, sekcji rytmicznej Roberta DeLeo i Erica Kretza oraz charyzmatycznemu wokalowi Scotta Weilanda. W 2020 roku ukazała się ósma płyta zespołu, “Perdida”, druga nagrana z nowym wokalistą Jeffem Guttem.

“One More Satellite” to współpraca Deana DeLeo z brytyjskim wokalistą i tekściarzem Pete’em Shoulderem. Ich debiutancki album, zatytułowany po prostu “One More Satellite”, trafił do serwisów streamingowych 18 lipca 2025 roku za pośrednictwem Symphonic. We wrześniu wydawnictwo ukazało się także na CD i winylu dzięki Deko Entertainment (ADA/Warner Music Group).