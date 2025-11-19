Zaloguj się lub Zarejestruj

Dean DeLeo ze Stone Temple Pilots: "To co Spotify oferuje artystom to przestępstwo”

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/19 11:10
0
0

Gitarzysta Stone Temple Pilots otwarcie skrytykował praktyki Spotify.

Dean DeLeo, gitarzysta Stone Temple Pilots, obecnie promujący debiutancki album swojego projektu “One More Satellite”, ostro skrytykował zasady wynagradzania twórców przez Spotify. W rozmowie z George’em Dionne’em w podcaście Rock Is George muzyk stwierdził, że artyści średnio otrzymują mniej niż jedną dziesiątą centa za stream, co nazwał wprost zbrodnią.

Dean DeLeo
Dean DeLeo

Gitarzysta Stone Temple Pilot krytykuje Spotify

Dean DeLeo powiedział:

Jeśli chodzi o streaming, powiem ci, stary, to, co Spotify oferuje artystom, to przestępstwo. Nasza liczba odsłuchów jest niska w porównaniu do Billie Eilish czy Bad Bunny’ego, który ma 10 miliardów streamów rocznie. STP ma kilkaset milionów i to niesamowite, jak wiele pieniędzy Spotify zabiera artystom, a jak mało im płaci. Płacą nam nic. Będę naprawdę szczery: prawie nic. A myślisz sobie: “kilkaset milionów streamów, dużo” Dlatego CEO Spotify jest wart 6 miliardów.

Zapytany czy winę ponoszą także wytwórnie, które rozdzielają tantiemy ze streamingu, odpowiedział ostrożnie:

Nie wiem jaki jest układ między Spotify, a wytwórniami i ile one dostają. Jeśli jednak wytwórnie na tym zarabiają, to również ponoszą część odpowiedzialności.

GramTV przedstawia:

Stone Temple Pilots weszli na scenę w 1992 roku z albumem “Core”, który sprzedał się w milionach egzemplarzy i wspiął na trzecie miejsce listy Billboard 200. Krążek przyniósł zespołowi hity takie jak “Sex Type Thing”, “Wicked Garden” oraz nagrodzone Grammy “Plush”. Zespół szybko zyskał renomę dzięki charakterystycznemu brzmieniu, riffom Deana DeLeo, sekcji rytmicznej Roberta DeLeo i Erica Kretza oraz charyzmatycznemu wokalowi Scotta Weilanda. W 2020 roku ukazała się ósma płyta zespołu, “Perdida”, druga nagrana z nowym wokalistą Jeffem Guttem.

“One More Satellite” to współpraca Deana DeLeo z brytyjskim wokalistą i tekściarzem Pete’em Shoulderem. Ich debiutancki album, zatytułowany po prostu “One More Satellite”, trafił do serwisów streamingowych 18 lipca 2025 roku za pośrednictwem Symphonic. We wrześniu wydawnictwo ukazało się także na CD i winylu dzięki Deko Entertainment (ADA/Warner Music Group).

Źródło:https://blabbermouth.net/news/stone-temple-pilots-dean-deleo-as-far-as-streaming-i-think-what-spotify-offers-artists-is-a-crime

Tagi:

Muzyka
Stone Temple Pilots
Dean DeLeo
gitarzysta
muzyka
muzyka rockowa
zespół muzyczny
zespół rockowy
Spotify
streaming
serwis streamingowy
krytyka
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112