Deadpool 3 z kolejnym zwiastunem. Nowy opis fabuły śmieje się z Marvela

Dużo ciekawej prezentuje się zaktualizowany opis fabuły, który wyśmiewa Marvela i… same opisy historii z filmów. Całość ma prześmiewczy ton, który charakterystyczny jest dla Deadpoola.

W Ameryce ruszyła przedsprzedaż biletów na film Deadpool 3 i z tej okazji Marvel udostępnił nowy zwiastun swojej nadchodzącej produkcji. Niestety świeży materiał nie zdradza wiele nowych elementów historii z filmu. W większości możemy zobaczyć te same sceny, które znalazły się w poprzednich trailerach, czy klipach, choć znalazło się kilka niepublikowanych wcześniej ujęć, w tym ostatnia scena poniższego zwiastuna, w której Pyskaty Najemnik kpi sobie z Wolverine’a. Materiał zobaczycie poniżej.

Marvel Studios przedstawia swój największy jak dotąd błąd – Deadpool & Wolverine. Apatyczny Wade Wilson ciężko pracuje jako zwykły cywil. Dni, w których działał jako moralnie ambiwalentny najemnik Deadpool, ma już za sobą. Kiedy jego ojczysty świat staje w obliczu egzystencjalnego zagrożenia, Wade niechętnie ponownie założy kostium z jeszcze bardziej niechętnym… niechętnym? Najbardziej niechętnym? Musi przekonać niechętnego Wolverine’a do… Ku**a. Opisy fabuły są tak ku***ko głupie.

Nie jest to pierwszy opis fabuły, który trafił do sieci. Poprzedni informował, że w Deadpool 3 bohaterowie udadzą się w podróż między wymiarami, w tym do doskonale znanych i uwielbianych przez fanów scen z poprzednich filmów Marvela.