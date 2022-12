Dead Space Remake – twórcy wyjaśniają zmiany w sposobie opowiadania fabuły

Premiera Dead Space Remake zbliża się wielkimi krokami. Twórcy z EA Motive nie pozwalają nam o tym zapomnieć. Regularnie otrzymujemy kolejne materiały z gry. W ubiegłym tygodniu mogliśmy obejrzeć porównanie zmian w starciu z oryginalną wersją. W najnowszym wideo deweloperzy opowiadają nieco więcej o zmianach, których doczekała się fabuła i sposób jej opowiadania. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem.

Zmiany fabularne w Dead Space Remake

Oczywiście, największą zmianą jest to, że od teraz protagonista – Isaac Clarke – będzie potrafił mówić. Dzięki temu będziemy mogli w końcu odczuć, co w danych momentach czuje bohater i jakie są jego werbalne reakcje. Jak przyznaje scenarzystka – Jo Berry – Isaac jest bardzo mądrym i bystrym gościem, który posiada w sobie spore pokłady empatii. Jo zaznacza również, że nie będzie szczędził ostrych słów, a jego postać była całkiem przyjemna do napisania.



Twórcy podkreślają również, że pomocne w sposobie przedstawiana fabuły okazały się zmiany wizualne. Dzięki możliwościom współczesnej technologii można pozwolić sobie na więcej, co z pewnością przełoży się na to, co zobaczymy i odczujemy podczas rozgrywki.



Na koniec przypomnijmy, że Dead Space Remake zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Produkcja ma zadebiutować na wymienionych platformach 27 stycznia 2023 roku. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi gry dla wersji PC.