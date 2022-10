Dead Space Remake ma wyznaczyć „nowe standardy rozczłonkowywania” w grach wideo

We wpisie opublikowanym na oficjalnej stronie Electronic Arts deweloperzy informują, że Dead Space Remake posiada „wiele straszliwych nowości”, a jedną z nich ma być tzw. system obierania . Okazuje się bowiem, że spotykane w trakcie rozgrywki potwory będą składać się z „warstw ciała, mięśni i kości”, które będą ujawniać się wraz z zadawanymi im obrażeniami.

Kilka dni temu do sieci trafił 8-minutowy gameplay z Dead Space Remake , dzięki któremu zainteresowani mogli sprawdzić, jak tytuł prezentuje się w akcji. Tymczasem deweloperzy ze studia EA Motive postanowili podzielić się kolejnymi informacjami na temat wspomnianej produkcji. Okazuje się, że twórcy włożyli sporo pracy, by spotykane w trakcie rozgrywki nekromorfy były jeszcze bardziej przerażające, ale jednocześnie „zachowywały się w sposób wierny” pierwowzorowi.

To wszystko ma zwiększyć głębię systemu rozczłonkowywania. Istotne jest też uzupełnienie tego systemu w taki sposób, żeby również te bronie, które nie tną bezpośrednio, mogły mieć duży wpływ na rozgrywkę i zapewniać tak samo wielki ładunek frajdy, jak piła plazmowa. Sądzę, że to znacząco pomoże w poprawie jakości wielu elementów rozgrywki – Nate Burnett, kierownik ds. animacji technicznych.

Twórcy podkreślają, że w Dead Space Remake „efekty są fenomenalnie makabryczne i niezwykle szczegółowe”. W trakcie rozgrywki gracze będą mogli oddzierać ciało od kości, a same kości łamać. Deweloperzy informują, że dzięki temu niejednokrotnie zobaczymy, jak kończyna oponenta zwisa u jego boku na samej skórze. Twórcy zaznaczają, że jest to „wizualnie niesamowite”, ale „w całym systemie nie chodzi tylko o atmosferę”.

Pierre-Vincent Belisle – główny technolog rozgrywki – podkreśla, że w grach wideo użytkownicy otrzymują zazwyczaj „ograniczoną informację zwrotną” w momencie, w którym postrzelą swojego przeciwnika. W przypadku Dead Space Remake deweloperom zależało natomiast, by sam wygląd nekromorfa pokazywał otrzymane obrażenia . W ten sposób gracz będzie widział, która część oponenta jest osłabiona i podatna na dalsze ataki.

Każdego nekromorfa wymodelowaliśmy od zera. Zaczęliśmy od szkieletu, do którego dodaliśmy narządy wewnętrzne, ciało, ścięgna, tkankę tłuszczoną i skórę. Wszystkie te elementy odpadają płatami podczas walki, przez co potwory można niejako „obierać”, zadając im rany – informuje Mike Yazijian, kierownik artystyczny.

Wspomniany wyżej Pierre-Vincent Belisle informuje, że w przypadku Dead Space Remake deweloperzy chcieli „wyznaczyć nowe standardy rozczłonkowywania w grach”. Główny technolog rozgrywki zaznacza, że gdy główny bohater przecina danego oponenta, to jego model faktycznie zostaje pocięty na fragmenty. „To nie jest żadna sztuczka” – jak podkreśla sam deweloper.

Mają szkielet i mięśnie, które ulegają deformacji pod wpływem wszystkiego, z czym wchodzą w interakcję. Kiedy widzisz nekromorfa idącego korytarzem i zbliżającego się do ściany, nie przyciąga do siebie ramienia dzięki animacji – ten ruch jest skutkiem fizycznego wpływu ściany na model postaci – tłumaczy Pierre-Vincent Belisle.

Deweloperom z EA Motive zależało również, by nekromorfy w Dead Space Remake zachowywały się podobnie jak pierwowzorze, ale fani oryginalnej wersji gry „muszą się liczyć z pewnymi niespodziankami”. Główny technolog rozgrywki informuje, że podczas zabawy będzie dochodziło do różnego rodzaju zdarzeń, które „będą się od siebie różnić w poszczególnych rozgrywkach czy nawet poszczególnych pomieszczeniach”. W ten sposób deweloperzy chcą „zachować możliwość zaskakiwania” graczy.



Na koniec przypomnijmy, że Dead Space Remake zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Produkcja ma zadebiutować na wymienionych platformach 27 stycznia 2023 roku. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi gry dla wersji PC.