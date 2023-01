Dead Space Remake błyszczy na premierowym zwiastunie. Fani mają na co czekać

Kiedy Isaac Clarke i reszta załogi USG Kellion otrzymali zadanie naprawienia statku górniczego USG Ishimura, nie podejrzewali, jak szybko rutynowa misja może się zmienić w kompletny koszmar. Co napotkała w mroku załoga Ishimury? Co się z nią stało? Co to oznacza dla przyszłych losów ludzkości? – czytamy w opisie zwiastuna.