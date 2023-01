Dead Space 2 za darmo dla kupujących Dead Space Remake

Dead Space Remake już pokryło się złotem, a nowa wersja kultowej gry jest gotowa, by jeszcze raz podbić serca fanów. Jeśli planujecie zakup własnego egzemplarza, to twórcy przygotowali dla Was małą niespodziankę.

Dead Space 2 dla osób, które zamówią Dead Space Remake

Decydując się na zamówienie w formie pre-order za pośrednictwem Steam, możecie liczyć na drobny prezent. Osoby, które zdecydują się na taki zakup, wraz z premierą gry otrzymają za darmo Dead Space 2. Dzięki temu, jeśli Dead Space Remake przypadnie Wam do gustu, będziecie mogli od razu sprawdzić kontynuację.



„Klasyczny survival horror science fiction Dead Space powraca w zupełnie nowej odsłonie od Motive Studios, oferując jeszcze bardziej wciągającą rozrywkę. Nowa wersja gry zapewni niezrównaną grafikę, trzymającą w napięciu, atmosferyczną oprawę dźwiękową i ulepszenia rozgrywki, jednocześnie zachowując wierność emocjonującej idei oryginału” – czytamy w opisie gry na Steam.



Na koniec przypomnijmy, że Dead Space Remake zmierza na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Produkcja ma zadebiutować na wymienionych platformach 27 stycznia 2023 roku. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi gry dla wersji PC.