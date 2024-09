Dead Rising 2 również otrzyma remake lub remaster? To „zdecydowanie możliwe”

Oczywiście na oficjalną zapowiedź Dead Rising 2 Deluxe Remaster trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Morimoto dał jasno do zrozumienia, że powstanie wspomnianej produkcji jest „zdecydowanie możliwe”. Duży wpływ na ostateczną decyzję będą miały jednak wyniki Dead Rising Deluxe Remaster.

W zeszłym tygodniu informowaliśmy Was, że Capcom bada zainteresowanie graczy większą liczbą remasterów na wzór Dead Rising Deluxe Remaster . Tymczasem Kei Morimoto – producent wspomnianego tytułu – w jednym z ostatnich wywiadów podzielił się informacją, która z pewnością ucieszy fanów serii Dead Rising. Deweloper nie wyklucza bowiem, że w przyszłości w sprzedaży pojawi się odświeżona wersja Dead Rising 2 .

Na koniec przypomnijmy, że Dead Rising Deluxe Remaster dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Dead Rising Deluxe Remaster – recenzja. Zombie (i nie tylko) po całkiem sporym liftingu.