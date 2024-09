Zadowoleni z odnowionego Dead Rising? Capcom pyta o inne remastery

Gracze są również proszeni o wskazanie konkretnych serii, które chcieliby zobaczyć w nowej wersji, śladem Dead Rising. Wśród opcji dostępnych w ankiecie znalazły się takie tytuły jak Lost Planet, Devil May Cry, Power Stone, Resident Evil, Onimusha, Darkstalkers i Okami. Ankieta pyta również o przyszłość serii Dead Rising, czy gracze chcieliby zobaczyć więcej gier z tej serii, a jeśli tak, to w jakiej formie: jako deluxe remaster, remake czy może nową odsłonę serii.

To nie pierwszy raz w tym roku, kiedy Capcom zwraca się do graczy z pytaniem o przyszłość ich ulubionych serii. Robili już to wcześniej chociażby w kontekście Dino Crisis. Część graczy może jednak czuć rozczarowanie faktem, że studio chce w ten sposób odcinać kupony i odświeżać dawne gry, nie dając jednocześnie szans np. do zagrania w regularną kontynuację Dead Rising, która miałby tym razem numer 5.