Dead Rising Deluxe Remaster - recenzja. Zombie (i nie tylko) po całkiem sporym liftingu

Dead Rising Deluxe Remaster to wyjątkowo adekwatna nazwa

Capcom nie zdecydował się na pełnoprawny remake pierwszego Dead Rising. Zamiast tego firma postanowiła stworzyć dość ciekawe odświeżenie, określając nową wersję mianem Deluxe Remaster. I muszę przyznać, że jest to świetna nazwa, bo w istocie oddaje to, z czym dokładnie mamy do czynienia. Dead Rising Deluxe Remaster nie oferuje zupełnie nowej grafiki, ale udoskonalono tekstury, przeprojektowano twarze postaci, zadbano o lepsze oświetlenie, udźwiękowiono wszystkie dialogi, zmodyfikowano interfejs użytkownika (pod ikoną broni znajduje się jej pasek wytrzymałości) i wiele innych aspektów, umiejętnie łącząc stare z nowym. Zarazem dodano liczne udogodnienia w samej rozgrywce, co ostatecznie sprawia, że Dead Rising Deluxe Remaster to łakomy kąsek zarówno dla fanów oryginału, jak i tych, którzy nie mieli z nim do czynienia. Mimo wszystko trzeba pamiętać o tym, że to wciąż jednak remaster, a nie remake.

O co chodzi w Dead Rising?

Głównym bohaterem historii przedstawionej w Dead Rising Deluxe Remaster jest działający na własną rękę fotoreporter, Frank West, który w poszukiwaniu sensacji trafia do odizolowanego centrum handlowego zlokalizowanego w mieście Willamette w stanie Kolorado. To właśnie tam będzie miał 72 godziny (czasu gry, w rzeczywistości to raptem dwa wieczory mniej intensywnego grania) na odkrycie tajemnicy związanej z tym, co dzieje się we wspomnianym miejscu.