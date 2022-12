Dead Island 2 – specjalny pokaz już w przyszłym tygodniu

Premiera Dead Island 2 obrosła już legendą. Gra powstaje od lat i wszystko wskazuje na to, że rodzi się w niemałych bólach. Wiele osób porównuje proces jej tworzenia do niechlubnego rekordu Duke Nukem Forever, które przeszło przez prawdziwe piekło produkcyjne. Podczas Gamescom 2022 otrzymaliśmy sporo informacji i datę premiery, która zaledwie parę miesięcy później ponownie została przełożona. Według aktualnych zapowiedzi w Dead Island 2 powinniśmy zagrać 28 kwietnia 2023 roku. Jeśli ciągle czekacie na tę grę, to zachęcamy do wzięcia udziału w nadchodzącym wydarzeniu.

Twórcy Dead Island 2 zapraszają na pokaz gry

Deep Silver i Dambuster Studios zapraszają graczy na specjalny pokaz, który odbędzie się już 6 grudnia. Prezentację zatytułowano „Kolejny dzień w HELL-A”, a w trakcie jej trwania twórcy podzielą się wieloma informacjami na temat rozgrywki. Publiczności pokazany zostanie również nowy zwiastun. Jeśli macie ochotę wziąć udział w wydarzeniu, to o godzinie 21:00 odwiedźcie oficjalny kanał Deep Silver na platformie Twitch.



Na koniec przypomnijmy, że Dead Island 2 zmierza na PC oraz konsole Xbox One, Xbox Series S/X, PlayStation 4 i PlayStation 5. Chętnie dowiemy się, czy czekacie na tę grę. A może jednak już dawno temu porzuciliście nadzieje, że będzie to udana produkcja?