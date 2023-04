Dead Island 2 nie pozwoli graczom PS4 i XONE być hostem w trybie kooperacji

Na początku tygodnia mieliśmy okazję zobaczyć premierowy zwiastun Dead Island 2, a wczoraj w sieci pojawiły się pierwsze recenzje wspomnianego tytułu. Natomiast deweloperzy – z racji zbliżającego się wielkimi krokami debiutu gry – postanowili podzielić się najważniejszymi informacjami związanymi z trybem kooperacji. Dowiedzieliśmy się dzięki temu, że posiadacze bazowych wersji PlayStation 4 i Xbox One nie będą mogli założyć własnej sesji w trybie kooperacji.

W Dead Island 2 gracze PlayStation 4 i Xbox One nie będą mogli założyć własnej sesji w trybie kooperacji

We wpisie opublikowanym na oficjalnej stronie Dead Island poinformowano, że ze względu na wymagania sprzętowe posiadacze podstawowych wersji konsol ósmej generacji Sony i Microsoftu nie będą mogli zostać hostem w trybie multiplayer Dead Island 2. Użytkownicy wspomnianych sprzętów będą musieli więc dołączać do sesji stworzonych wcześniej przez graczy korzystających z PlayStation 4 Pro, PlayStation 5, Xbox One X lub Xbox Series X/S.



Deweloperzy zapewniają, że pracują nad rozwiązaniem problemu. Niewykluczone, że z czasem posiadacze bazowych wersji PlayStation 4 i Xbox One będą mogli założyć własną sesję w trybie kooperacji. Należy także pamiętać, że Dead Island 2 nie otrzyma wsparcia dla funkcji cross-play. Posiadacze komputerów osobistych oraz konsol PlayStation i Xbox nie będą więc mogli bawić się wspólnie na serwerach.



Na koniec przypomnijmy, że Dead Island 2 zadebiutuje na PC oraz konsolach PlayStation i Xbox już w najbliższy piątek, czyli 21 kwietnia 2023 roku. Zainteresowanych naszą opinią na temat wspomnianej produkcji zapraszamy do lektury: Recenzja Dead Island 2 – na gorąco i bardzo soczyście!