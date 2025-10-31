Dead by Daylight i Call of Duty: Black Ops 6 za darmo na Xbox. Ruszyła nowa edycja Xbox Free Play Days

Microsoft uruchomił ostatnią w tym miesiącu edycję Xbox Free Play Days, czyli cyklicznej akcji pozwalającej przetestować wybrane gry bez żadnych opłat. Tym razem posiadacze subskrypcji Xbox Game Pass Essential, Premium lub Ultimate mogą przez najbliższe dni wypróbować aż siedem tytułów na konsolach Xbox One i Xbox Series X|S.

Xbox Free Play Days – darmowy weekend z Dead by Daylight i nie tylko

Wśród udostępnionych gier znalazły się: Call of Duty: Black Ops 6, Dragon Ball Xenoverse 2, Warhammer 40,000: Rogue Trader, CATAN – Console Edition, Yes, Your Grace, Post Trauma oraz Dead by Daylight, które wciąż pozostaje jednym z najpopularniejszych asymetrycznych horrorów multiplayer. Oferta potrwa do 2 listopada, do godziny 8:59.