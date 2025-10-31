Zaloguj się lub Zarejestruj

Dead by Daylight i Call of Duty: Black Ops 6 za darmo na Xbox. Ruszyła nowa edycja Xbox Free Play Days

Mikołaj Berlik
2025/10/31 13:15
0
0

Siedem gier dostępnych bez opłat do 2 listopada.

Microsoft uruchomił ostatnią w tym miesiącu edycję Xbox Free Play Days, czyli cyklicznej akcji pozwalającej przetestować wybrane gry bez żadnych opłat. Tym razem posiadacze subskrypcji Xbox Game Pass Essential, Premium lub Ultimate mogą przez najbliższe dni wypróbować aż siedem tytułów na konsolach Xbox One i Xbox Series X|S.

Xbox Free Play Days
Xbox Free Play Days

Xbox Free Play Days – darmowy weekend z Dead by Daylight i nie tylko

Wśród udostępnionych gier znalazły się: Call of Duty: Black Ops 6, Dragon Ball Xenoverse 2, Warhammer 40,000: Rogue Trader, CATAN – Console Edition, Yes, Your Grace, Post Trauma oraz Dead by Daylight, które wciąż pozostaje jednym z najpopularniejszych asymetrycznych horrorów multiplayer. Oferta potrwa do 2 listopada, do godziny 8:59.

GramTV przedstawia:

Warto zaznaczyć, że w przypadku Yes, Your Grace oraz Post Trauma nie jest wymagane posiadanie żadnej z płatnych subskrypcji – w oba tytuły można zagrać zupełnie za darmo. Co więcej, Post Trauma dostępne jest w formie limitowanego, dwugodzinnego triala, pozwalającego sprawdzić grę przed premierą pełnej wersji.

To kolejna odsłona popularnej inicjatywy Microsoftu, w ramach której gracze mogą przetestować zarówno nowe produkcje, jak i sprawdzone hity, często z możliwością zachowania postępów po ewentualnym zakupie. W najnowszym zestawie szczególną uwagę przyciąga Dead by Daylight, które regularnie pojawia się w darmowych weekendach, utrzymując wysoką popularność wśród społeczności Xboxa.

Źródło:https://news.xbox.com/en-us/2025/10/30/free-play-days-10-30-2025/

Tagi:

News
Microsoft
Xbox One
Microsoft Studios
Xbox Game Pass
Xbox
Xbox Series X
Xbox Series S
Xbox Free Play Days
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112