Dead by Daylight dostępne w połowie ceny na Steamie. Promocja obejmuje również wiele dodatków

W ostatnim czasie pojawiło się naprawdę sporo promocji - wczoraj informowaliśmy o najniższej historycznie cenie, w jakiej możemy pozyskać Chernobylite - grę akcji z elementami RPG, gdzie przenosimy się do czarnobylskiej Strefy Wykluczenia. Wymieniony tytuł doczekał się przeceny w sklepie Nintendo - tym razem została przeceniona produkcja na platformie Valve.

Dead by Daylight - promocja i informacje o grze

Według informacji podanych na karcie Steam do 24 lutego możemy nabyć Dead By Daylight w wersji standardowej oraz Deluxe, a także długą listę zestawów. Zawierają one między innymi postacie, przedmioty i stroje dla bohaterów, w tym zawartość związaną z serią Resident Evil. Sama gra została przeceniona o 60 oraz 50 procent i z zależności od wersji kosztuje 28,79 zł lub 134,50 zł.