DC zaprezentowało zupełnie nową wersję kultowego przeciwnika Batmana. Jego wygląd budzi przerażenie

Widać tu pewne inspirację trylogią Rocksteady.

DC Comics ponownie zaskoczyło fanów, prezentując najbardziej mroczną i brutalną odsłonę Jokera w historii. Kultowy przeciwnik Batmana powraca w serii Absolute Batman w formie, która przypomina bardziej potwora rodem z koszmarów niż znanego psychopatycznego klauna. To nie tylko radykalna zmiana wyglądu, ale także ogromny wzrost jego mocy. Nietypowy wygląd Jokera w nowym komiksie o Batmanie Fani śledzący serię autorstwa Scotta Snydera i Nicka Dragotty pamiętają, że Joker pojawiał się już w pierwszym, szóstym i jedenastym numerze, jednak dotychczas jego wizerunek był mocno zróżnicowany. Teraz DC odsłania karty i sugeruje, że za wszystkimi wcześniejszymi wcieleniami kryła się prawdziwa, demoniczna forma złoczyńcy.

W grudniowych zapowiedziach wydawnictwa znalazła się okładka numeru piętnastego, narysowana przez Jocka. To właśnie ona prezentuje Jokera w najgorźniejszej wersji. Postać przestała być przeciętnie wyglądającym mężczyzną i przekształciła się w gigantyczne monstrum, łączące w sobie cechy smoka i demona. W Absolute Batman #15 Alfred ujawnia Bruce’owi prawdę o człowieku, którego ten ścigał od lat. Na scenę wkracza Joker. Scott Snyder i Jock ponownie łączą siły w epickiej opowieści z uniwersum Absolute - zapowiada DC. Nowy projekt wciąż zachowuje humanoidalny kształt, ale został wzbogacony o piekielne elementy. Joker zyskał rozdwojony ogon, kolczaste wypustki na plecach, szpony, potężne rogi, a jego usta przypominają rozwarcie znane z filmowych bestii. Długi, wijący się język przywodzi na myśl postać Venoma z uniwersum Marvela, a całość uzupełniają ostre jak brzytwy zęby.

Radykalna przemiana jest tak skrajna, że gdyby nie charakterystyczna blada skóra, czerwone usta i zielone akcenty, trudno byłoby rozpoznać w nim Jokera. Zmiana doskonale wpisuje się jednak w horrorowy klimat serii Absolute Batman, która od samego początku poszerza granice tego, co można pokazać w komiksach o Mrocznym Rycerzu. Co ciekawe, dotychczasowe wystąpienia Jokera w serii sugerowały, że bohater nieustannie zmienia swój wygląd. W pierwszym numerze pojawił się jako cherlawy człowiek o wyłupiastych oczach, w szóstym numerze był dosłownie pokryty krwią dzieci, a w jedenastym przedstawiony jako klasycznie przystojny mężczyzna. Fani dotąd interpretowali te różnice jako kolejne etapy w życiu złoczyńcy, zwłaszcza że wydarzenia w serii rozgrywają się poza chronologią. Teraz pojawia się pytanie, czy wszystkie wcześniejsze wcielenia prowadziły właśnie do tej ostatecznej transformacji. Czy Joker faktycznie przeszedł proces fizycznej przemiany, być może napędzanej jego makabrycznymi eksperymentami i transfuzjami krwi? A może mamy do czynienia z istnieniem wielu wersji tej samej postaci w uniwersum Absolute? Nowy Joker to wizja, która jeszcze mocniej podkreśla jego status najgroźniejszego przeciwnika Batmana. A fani już teraz zastanawiają się, czy nawet Mroczny Rycerz będzie w stanie zmierzyć się z tak potworną wersją swojego największego wroga. Absolute Batman #15 będzie dostępny w sprzedaży od 10 grudnia bieżącego roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.