DC właśnie ujawniło mroczną przeszłość tej słynnej postaci ze świata Batmana. Niejednego fana to zaskoczy

Punktem zwrotnym w historii Seliny była misja w rezydencji Bena Fourniera. Z pozoru miał to być prosty skok – wykradnięcie danych z komputera. Jednak Belov zmusił Selinę i Shotę, by zabrali na akcję dwóch podejrzanych członków gangu. Kiedy zespół dostał się do środka, wszystko poszło nie tak: pojawiły się strzały, a nieplanowana masakra zamieniła misję w rzeź. Z komiksu dowiadujemy się, że Selina, która zawsze unikała przemocy i morderstw, nagle została wciągnięta w zbrodnię, która teraz ją prześladuje.

Przeszłość upomniała się o naszą bohaterkę. W komiksie ocaleli członkowie rodziny Belov polują na dawnych członków szajki. Większość z nich już nie żyje, a Selina ucieka, próbując przeżyć i oczyścić swoje imię. Jej jedyną sojuszniczką pozostaje Suzy Sinner – była techniczna geniuszka grupy, teraz także na celowniku.

To rozwinięcie genezy Kobiety-Kot wywraca do góry nogami znaną dotąd narrację. Selina Kyle już nie jest tylko samotniczką z tragiczną przeszłością – to kobieta z udziałem w międzynarodowej zbrodni, ścigana i z piętnem winy wymalowanym na czole. Jak ten nowy wątek wpłynie na jej relacje z Batmanem? Tego jeszcze nie wiadomo – ale wiadomo, że to może być początek nowego rozdziału w historii tej postaci. Catwoman #75 jest już dostępny w sprzedaży na rynku zagranicznym.