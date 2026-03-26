DC przedstawiło nowego Batmana. Jest bardziej niebezpieczny niż jakikolwiek Mroczny Rycerz wcześniej

Ta wersja sprawi w Gotham wiele problemów.

W uniwersum DC pojawiła się nowa, niepokojąca wersja Batmana, która znacząco odbiega od dotychczasowych interpretacji Mrocznego Rycerza. Tym razem za maską nie kryje się Bruce Wayne ani żaden z jego następców. Nową, znacznie bardziej nieprzewidywalną postacią okazuje się Harley Quinn. Harley Quinn została nowym Batmanem. Poznajcie Batquinn Nowa odsłona bohaterki została zaprezentowana na łamach zeszytu Harley Quinn #60 i jest bezpośrednią konsekwencją wydarzeń z DC K.O. W trakcie tego starcia liczni bohaterowie i złoczyńcy rywalizowali o ogromną moc, która miała pomóc w walce z Darkseidem. Zwycięzcą okazał się Superman, jednak zamiast zatrzymać energię dla siebie, postanowił podzielić się nią z pozostałymi uczestnikami.

Efekty tej decyzji zaczynają właśnie wychodzić na jaw. W przypadku Harley Quinn energia wywołała radykalną przemianę, zarówno fizyczną, jak i psychiczną. Bohaterka przywdziewa pelerynę i maskę przypominającą strój Batmana, a na jej kostiumie pojawia się symbol nietoperza. Od tej pory funkcjonuje jako Batquinn i wprowadza w Gotham własną, brutalną wizję sprawiedliwości.

Miasto pogrążone w przestępczości, dodatkowo osłabione przez działania takich postaci jak Vandal Savage oraz Poison Ivy, staje się idealnym polem działania dla nowej samozwańczej obrończyni. Problem w tym, że Batquinn nie przypomina klasycznych bohaterów. Jej metody są skrajnie agresywne, a poczucie humoru, które dotąd definiowało Harley, praktycznie znika. Podczas jednej z interwencji bohaterka brutalnie rozprawia się z przestępcami, używając improwizowanych narzędzi zamiast charakterystycznych gadżetów Batmana. W innym starciu mierzy się z młodym złoczyńcą, co tylko podkreśla, jak bardzo przesunęła się granica jej działań. Sytuacji nie poprawia fakt, że energia doprowadziła do rozdzielenia jej osobowości, co sugeruje poważny kryzys psychiczny. Twórcy komiksu wyraźnie sugerują, że Harley przejęła najbardziej ekstremalne cechy Batmana, jednocześnie tracąc element równowagi, który czynił go skutecznym strażnikiem Gotham. W efekcie Batquinn staje się nie tylko zagrożeniem dla przestępców, ale także dla samej siebie i osób z jej otoczenia.

