DayZ z nowym DLC. Badlands wprowadzi największą mapę w historii gry

Bohemia Interactive ogłosiło nadejście DayZ Badlands, trzeciego rozszerzenia do popularnego DayZ. DLC wprowadzi zupełnie nową pustynną mapę, która ma zrewolucjonizować doświadczenia graczy. Gracze już teraz mogą dodać tytuł do swoich list życzeń na Steam.

Nadciąga DayZ Badlands – nowe DLC

Nowa lokacja to prowincja Nasdara, obszar o powierzchni aż 267 kilometrów kwadratowych, co czyni ją największą, oficjalną mapą, dodaną do DayZ w historii. Środowisko pustynne wymusi na graczach konieczność przetrwania w surowym klimacie, gdzie susze i zarządzanie nawodnieniem staną się kluczowymi wyzwaniami. Dodatkowo spotkamy nowych zainfekowanych.