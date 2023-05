Sony zapowiedziało PlayStation Days of Play 2023. Nadchodzą wielkie promocje

Przedstawiciele japońskiej korporacji oficjalnie zapowiedzieli tegoroczną edycję wydarzenia Days of Play. Jak czytamy w oficjalnym wpisie na blogu PlayStation, wydarzenie rozpocznie się już 2 czerwca i potrwa do 12 czerwca . W trakcie jego trwania gracze będą mogli załapać się nie tylko na prawdopodobnie bardzo dużą wyprzedaż w sklepie PlayStation Store, ale również na promocje związane z subskrypcją PlayStation Plus.

Rozpocznij, odnów lub przedłuż swoje członkostwo PlayStation Plus podczas Days of Play ze zniżką. Uzyskaj dostęp do wysokiej jakości tytułów, od comiesięcznych gier, przez wersje próbne gier, po atrakcyjny katalog gier i katalog klasyki z setkami hitów i klasyków do wyboru - w zależności od wybranego planu.

Zarówno dla nowych, jak i obecnych członków PlayStation Plus, wszystkie 12-miesięczne plany będą oferowane z 25% zniżką – obejmuje to Essential, Extra i Premium/Deluxe.

Obecni członkowie PlayStation Plus Essential i Extra mogą również otrzymać 25% zniżki na 1-miesięczne, 3-miesięczne lub 12-miesięczne członkostwo przy przejściu na plan wyższego poziomu – to świetny czas, aby wypróbować PlayStation Plus Premium lub Deluxe.