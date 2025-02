Dave Bautista wróci do Draxa w Strażnikach Galaktyki? Aktor stawia jeden warunek

Chociaż Bautista rozstał się z rolą Draxa w trzeciej części Strażników Galaktyki, to pozostawił sobie furtkę do powrotu.

Przed premierą Strażników Galaktyki 3 wydawało się, że część superbohaterskiego składu nie dożyje do końca historii i czekają nas łzawe pożegnania. James Gunn wyszedł jednak z innego założenia i żaden istotny bohater nie zginął w tym filmie, pozostawiając im furtkę na ewentualny powrót. Chociaż z serią rozstało się kilka osób, w tym Dave Bautista, który wcielał się w Draxa, to jego postać wciąż żyje w MCU. Nie wydaje się jednak, aby aktor od razu odebrał telefon od Marvela i zgodził się na warunki studia, aby tylko znów wcielić się w swojego bohatera. Wręcz przeciwnie, w najnowszym wywiadzie gwiazdor podkreślił, że ma tylko jeden istotny warunek, po spełnieniu którego mógłby wróciłby do Draxa.

Dave Bautista wróci do roli Draxa pod jednym warunkiem

W rozmowie z serwisem ComicBook Bautista przyznał, że Drax jest dla niego zamkniętą kwestią. Jeśli jednak James Gunn by do niego zadzwonił z propozycją powrotu do tej roli, to wtedy by to rozważył.