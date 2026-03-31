Data premiery Above the Snow ujawniona. Nowy "cozy" tytuł z akcją w górach zadebiutuje już w przyszłym miesiącu

Niezależni twórcy podzielili się świetną informacją.
Studio Above the Desk oficjalnie ogłosiło, że ich debiutancki projekt – Above the Snow – trafi na platformę Steam 23 kwietnia. To propozycja, która ma szansę stać się idealnym „comfort game” dla każdego, kto kocha góry, ale ceni sobie również strategiczne wyzwania.
Above the Snow – informacje o grze
W Above the Snow wcielamy się w zarządcę wysokogórskiej przystani w malowniczych latach 60. XX wieku. Gra łączy w sobie mechaniki klasycznego tycoona z głęboką, relaksującą narracją, w której towarzyszyć nam będzie poczciwy bernardyn Brutus. W kampanii fabularnej spotkamy ikony alpinizmu i podróży – polskiego polarnika Marka Kamińskiego oraz amerykańskiego himalaistę Eda Viestursa. Obaj podróżnicy wsparli twórców swoim doświadczeniem, by jak najlepiej oddać ducha górskiej przygody.
Naszym głównym zadaniem w Above the Snow będzie dbanie o temperaturę, wyżywienie i komfort gości. Zadowoleni turyści to większa renoma, która pozwoli na rozbudowę schroniska o nowe pokoje czy luksusowe udogodnienia. Zabawa nie kończy się jednak na murach budynku. Jako kierownik bazy będziemy samodzielnie projektować trasy prowadzące na szczyty i stoki narciarskie, dbając o bezpieczeństwo wędrowców.
Twórcy Above the Snow skupili się na retro-estetyce, wprowadzając licencjonowany sprzęt (marki takie jak Cortazu czy Fjordfiesta) oraz klasyczne pojazdy z połowy ubiegłego wieku. Z okazji ogłoszenia daty premiery, w sieci pojawił się nowy teaser, w którym Ed Viesturs opowiada o swojej pasji do gór i o tym, jak Above the Snow oddaje magię alpinizmu.
„Above the Snow” to wyjątkowa gra menedżerska z fabułą, opowiadająca o grupie przyjaciół prowadzących ośrodek wypoczynkowy w górach!
Nadchodzi zima stulecia – przygotujcie gorące kakao, ogrzejcie się, rozgośćcie się wygodnie i spróbujcie przetrwać ostrą konkurencję, wymagających gości, wścibskich reporterów oraz zbliżającą się Wielką Lawinę.
Zostańcie najlepszym ośrodkiem alpejskim w regionie!
Na Steamie dostępna jest już wersja demonstracyjna Above the Snow.
