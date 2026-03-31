Data premiery Above the Snow ujawniona. Nowy "cozy" tytuł z akcją w górach zadebiutuje już w przyszłym miesiącu

Mikołaj Berlik
2026/03/31 20:00
Niezależni twórcy podzielili się świetną informacją.

Studio Above the Desk oficjalnie ogłosiło, że ich debiutancki projekt – Above the Snow – trafi na platformę Steam 23 kwietnia. To propozycja, która ma szansę stać się idealnym „comfort game” dla każdego, kto kocha góry, ale ceni sobie również strategiczne wyzwania.

Above the Snow
Above the Snow

Above the Snow – informacje o grze

W Above the Snow wcielamy się w zarządcę wysokogórskiej przystani w malowniczych latach 60. XX wieku. Gra łączy w sobie mechaniki klasycznego tycoona z głęboką, relaksującą narracją, w której towarzyszyć nam będzie poczciwy bernardyn Brutus. W kampanii fabularnej spotkamy ikony alpinizmu i podróży – polskiego polarnika Marka Kamińskiego oraz amerykańskiego himalaistę Eda Viestursa. Obaj podróżnicy wsparli twórców swoim doświadczeniem, by jak najlepiej oddać ducha górskiej przygody.

Naszym głównym zadaniem w Above the Snow będzie dbanie o temperaturę, wyżywienie i komfort gości. Zadowoleni turyści to większa renoma, która pozwoli na rozbudowę schroniska o nowe pokoje czy luksusowe udogodnienia. Zabawa nie kończy się jednak na murach budynku. Jako kierownik bazy będziemy samodzielnie projektować trasy prowadzące na szczyty i stoki narciarskie, dbając o bezpieczeństwo wędrowców.

Twórcy Above the Snow skupili się na retro-estetyce, wprowadzając licencjonowany sprzęt (marki takie jak Cortazu czy Fjordfiesta) oraz klasyczne pojazdy z połowy ubiegłego wieku. Z okazji ogłoszenia daty premiery, w sieci pojawił się nowy teaser, w którym Ed Viesturs opowiada o swojej pasji do gór i o tym, jak Above the Snow oddaje magię alpinizmu.

„Above the Snow” to wyjątkowa gra menedżerska z fabułą, opowiadająca o grupie przyjaciół prowadzących ośrodek wypoczynkowy w górach!

Nadchodzi zima stulecia – przygotujcie gorące kakao, ogrzejcie się, rozgośćcie się wygodnie i spróbujcie przetrwać ostrą konkurencję, wymagających gości, wścibskich reporterów oraz zbliżającą się Wielką Lawinę.

Zostańcie najlepszym ośrodkiem alpejskim w regionie!

Na Steamie dostępna jest już wersja demonstracyjna Above the Snow.

Źródło:https://bettergamingagency.prowly.com/452384-gotowi-na-wyprawe-do-serca-alp-premiera-above-the-snow-juz-23-kwietnia

Mikołaj Berlik
