Data premiery Above the Snow ujawniona. Nowy "cozy" tytuł z akcją w górach zadebiutuje już w przyszłym miesiącu

Studio Above the Desk oficjalnie ogłosiło, że ich debiutancki projekt – Above the Snow – trafi na platformę Steam 23 kwietnia. To propozycja, która ma szansę stać się idealnym „comfort game” dla każdego, kto kocha góry, ale ceni sobie również strategiczne wyzwania.

Above the Snow – informacje o grze

W Above the Snow wcielamy się w zarządcę wysokogórskiej przystani w malowniczych latach 60. XX wieku. Gra łączy w sobie mechaniki klasycznego tycoona z głęboką, relaksującą narracją, w której towarzyszyć nam będzie poczciwy bernardyn Brutus. W kampanii fabularnej spotkamy ikony alpinizmu i podróży – polskiego polarnika Marka Kamińskiego oraz amerykańskiego himalaistę Eda Viestursa. Obaj podróżnicy wsparli twórców swoim doświadczeniem, by jak najlepiej oddać ducha górskiej przygody.