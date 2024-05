Starfield niczym Star Wars 1313. Świetna modyfikacja dla fanów Gwiezdnych wojen

Nic nie stoi na przeszkodzie, by w najnowszej produkcji studia Bethesda wcielić się w słynnego w świecie Gwiezdnych wojen łowcę nagród.

W kwietniu 2013 roku Disney poinformował o zamknięciu LucasArts . W wyniku tej decyzji anulowano m.in. Star Wars 1313, którego bohaterem miał być Boba Fett . W kolejnych latach do sieci trafiały natomiast różnego rodzaju grafiki koncepcyjne, zrzuty ekranu, a nawet fragmenty rozgrywki ze skasowanej produkcji. Jeden z twórców modyfikacji postanowił natomiast skorzystać ze wspomnianych materiałów.

Najnowsza aktualizacja Starfield spotkała się z ciepłym przyjęciem ze strony graczy . To jednak nie koniec wartych uwagi informacji na temat wspomnianej produkcji. Najnowsze RPG studia Bethesda doczekało się bowiem ciekawej modyfikacji, która powinna zainteresować wszystkich fanów Gwiezdnych wojen. Rzeczony mod korzysta bowiem z materiałów koncepcyjnych z anulowanego Star Wars 1313.

Modder posługujący się pseudonimem „Crozzbow” udostępnił modyfikację, dzięki której gracze Starfield mogą wcielić się Bobę Fetta z anulowanego Star Wars 1313 . Wspomniany mod wprowadza do RPG studia Bethesda zbroję, hełm oraz pelerynę słynnego w świecie Gwiezdnych wojen łowcy nagród. Twórca moda nie zapomniał też o charakterystycznej broni, której model stworzył Karol Reczyński.

Jeśli jesteście zainteresowani, to modyfikacja Boba Fett 1313 (Star Wars) do gry Starfield dostępna jest w serwisie NexusMods. Na wspomnianej stronie znajdziecie wszystkie niezbędne pliki, a także instrukcje ich instalacji.

Na koniec przypomnijmy, że Starfield dostępny jest wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X i Xbox Series S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Bethesda, to zapraszamy Was do lektury: Starfield – recenzja. Gwiazdka z nieba. Trochę zakurzona.