Darmowy weekend ze Space Marine 2 i F1 25. Sześć gier do ogrania za darmo

W ramach Free Play Days ponownie możemy bezpłatnie sprawdzić kilka dużych tytułów. Gracze mogą zagrać w Space Marine 2, F1 25 oraz cztery inne produkcje.

Free Play Days – sześć darmowych gier na weekend

Space Marine 2 został udostępniony w wersji Trial, która pozwala bawić się do 20 października na konsolach i do 23 października na PC. Wersja próbna obejmuje pierwszą misję kampanii, trzy operacje (Inferno, Decapitation oraz Vox Liberatis) oraz tryb Eternal War. Wydawca podkreśla, że postępy z wersji próbnej zostaną zachowane po zakupie pełnej edycji gry.