Darmowy weekend ze Space Marine 2 i F1 25. Sześć gier do ogrania za darmo

Mikołaj Berlik
2025/10/17 11:45
Akcja potrwa do poniedziałku rano.

W ramach Free Play Days ponownie możemy bezpłatnie sprawdzić kilka dużych tytułów. Gracze mogą zagrać w Space Marine 2, F1 25 oraz cztery inne produkcje.

Xbox
Xbox

Free Play Days – sześć darmowych gier na weekend

Space Marine 2 został udostępniony w wersji Trial, która pozwala bawić się do 20 października na konsolach i do 23 października na PC. Wersja próbna obejmuje pierwszą misję kampanii, trzy operacje (Inferno, Decapitation oraz Vox Liberatis) oraz tryb Eternal War. Wydawca podkreśla, że postępy z wersji próbnej zostaną zachowane po zakupie pełnej edycji gry.

GramTV przedstawia:

Posiadacze aktywnego abonamentu Xbox Game Pass mogą z kolei skorzystać z tradycyjnej akcji Free Play Days. W ramach oferty dostępne są następujące tytuły:

  • Everspace
  • F1 25
  • Hell Let Loose
  • Ra Ra Boom
  • The Stone of Madness

Darmowy weekend potrwa do poniedziałku rano. Po tym czasie gry zostaną zablokowane, jednak wszystkie zapisane postępy pozostaną dostępne dla tych, którzy zdecydują się na zakup.

Źródło:https://www.focus-entmt.com/en/news/warhammer-40000-space-marine-2-gets-a-time-limited-free-demo-available-now-on-all-platforms

Mikołaj Berlik
