Darmowy weekend z Propnight. Wieloosobowa gra w chowanego

Dziś piątek, więc w sieci pojawia się wiele informacji od deweloperów, którzy udostępniają swoje produkcje w ramach tak zwanego darmowego weekendu. Ciekawą propozycją jest Propnight, które jest dostępne za pośrednictwem Steam. Deweloperzy z FNTASTIC określają swoją grę mianem wieloosobowej zabawy w chowanego. Dacie szansę tej produkcji?

Darmowy weekend z Propnight

Po kilku próbnych rozgrywkach w Propnight powinniście już wiedzieć, czy taki model zabawy Wam odpowiada. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, by do wspólnej rozgrywki zaprosić kilku znajomych. Nie macie nic do stracenia. Warto dodać, że jeśli gra przypadnie Wam do gustu, to do 2 marca będziecie mogli nabyć ją z 75% zniżką.



Propnight przyciąga uwagę za sprawą mrocznej stylistyki. Jest to gra utrzymana w klimatach gatunku survival horror, gdzie jednocześnie może bawić się 4 graczy. Wiele osób ciepło wypowiada się o grze, polecając ją jako alternatywę dla Dead by Daylight.