Darmowy tydzień z FIFA 23 Legacy Edition

Jeśli nie mieliście jeszcze okazji zagrać w switchową wersję gry FIFA 23, to mamy dla Was interesujące wieści. Już wkrótce będziecie mogli przetestować tę odsłonę za darmo.

FIFA 23 Legacy Edition – przetestuj grę za darmo

Warto zaznaczyć, że wersja testowa zostanie udostępniona wyłącznie posiadaczom abonamentu Nintendo Switch Online. Demo będzie dostępne w dniach 20-26 marca, ale pliki niezbędne do uruchomienia gry możecie pobrać już teraz.



Oczywiście, wydanie przeznaczone na Nintendo Switch znacząco różni się od wersji znanej z PC czy konsol Xbox i PlayStation. FIFA 23 Legacy Edition jest pod wieloma względami okrojona, przez co gracze niechętnie sięgają po tę wersję. Możliwość przetestowania demo może być dobrą okazją, by bliżej przyjrzeć się tej edycji gry.