Darmowy RTS łączy Command & Conquer z Red Alert. Nowa wersja dodaje kampanię i tryb co-op

Mikołaj Berlik
2025/12/29 11:00
Fanowski projekt Combined Arms otrzymał aktualizację 1.08 z nowymi misjami fabularnymi i kooperacją dla sześciu graczy.

Fanowski projekt Combined Arms, który łączy w jednej grze światy serii Tiberium oraz Red Alert, otrzymał wersję 1.08. Aktualizacja znacząco rozbudowuje zawartość zarówno dla fanów kampanii fabularnej, jak i rozgrywki wieloosobowej.

Combined Arms – największe zmiany w wersji 1.08

Najważniejszą nowością jest ósmy rozdział kampanii, obejmujący sześć nowych misji fabularnych przeznaczonych dla Aliantów. Równocześnie autorzy spełnili jedną z najczęstszych próśb społeczności, dodając możliwość rozegrania całej kampanii w trybie kooperacyjnym – nawet dla sześciu graczy jednocześnie.

Aktualizacja przyniosła także gruntowne zmiany w poziomach trudności. Dodano nowy, wyjątkowo wymagający tryb Brutal, a dotychczasowy poziom łatwy” został jeszcze bardziej przystępny dla nowych graczy. Całość uzupełnia interaktywna encyklopedia, porządkująca wiedzę o jednostkach i frakcjach.

W trybie multiplayer pojawiła się nowa mapa Battle Lab, zaprojektowana z myślą o starciach 2 na 2. Autorzy poprawili również balans frakcji, usprawnili kluczowe mechaniki rozgrywki i wyeliminowali sporą liczbę błędów technicznych.

Combined Arms jest w pełni samodzielną, darmową grą, a nie modem. Produkcja oparta jest na fanowskim silniku OpenRA, który oferuje ulepszoną grafikę, wsparcie dla szerokoekranowych rozdzielczości oraz w pełni funkcjonalny multiplayer oparty na infrastrukturze społeczności.

Gra pozwala wziąć udział w konflikcie czterech frakcji – GDI, NOD, Aliantów i Sowietów – w ramach zupełnie nowej wojny. Choć takie połączenie uniwersów mogło wydawać się ryzykowne, autorom udało się zachować balans i stworzyć spójną, wciągającą kampanię fabularną.

Źródło:https://www.moddb.com/mods/command-conquer-combined-arms

