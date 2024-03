EA ujawnia kolejny darmowy pakiet do The Sims 4. Gracze będą mogli poczuć wiosnę

Gracze The Sims 4 w najbliższych tygodniach dostaną za darmo wiosenny pakiet.

W połowie marca miłośnicy The Sims 4 otrzymali darmowy dodatek do gry . Akcesoria Zabawa na podwórku można odebrać jeszcze do 13 kwietnia do godziny 19:00 czasu polskiego. Tymczasem na oficjalnej stronie EA pojawiły się niespodziewanie informacje związane z kolejnym pakietem, który trafi w ręce graczy.

Na oficjalnej stronie EA pojawił się wpis związany z zastąpieniem Origin przez EA app. Jak przekazuje firma, po zmianie platformy gracze znajdą w nowej aplikacji wszystkie swoje gry oraz zapisy lokalne i w chmurze. Post zawiera jednak ciekawą informację dotyczącą kolejnego darmowego dodatku, który trafi w ręce miłośników The Sims 4.

Okazuje się bowiem, że „w nadchodzących tygodniach” użytkownicy EA app na PC oraz komputerach Mac dostaną kolekcję Kwitnące Wnętrza do The Sims 4. Nie wiemy dokładnie, kiedy darmowy pakiet będzie dostępny, jednak można bezpiecznie założyć, że wydarzy się to po wygaśnięciu aktualnej oferty na Zabawę na podwórku, czyli po 13 kwietnia.

Warto jednak zauważyć, że przynajmniej na ten moment mowa wyłącznie o PC oraz komputerach Mac. Choć do tej pory gratisowe dodatki do The Sims 4 trafiały na wszystkie platformy, EA potwierdza teraz jedynie wyżej wspomniane. Nie jest zatem obecnie jasne, czy gracze konsolowi również otrzymają Kwitnące Wnętrza Kolekcja.

Na koniec warto przypomnieć, że niedawno doczekaliśmy się zapowiedzi filmowej adaptacji serii The Sims. Nad projektem czuwa studio Margot Robbie, natomiast za reżyserię odpowiadać ma Kate Herron znana z realizacji pierwszego sezonu Lokiego.