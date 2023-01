Darmowe Warlander już dostępne. Czy warto zagrać?

Warlander to produkcja, która może zainteresować miłośników średniowiecznego fantasy. Twórcy ze studia Toylogic postanowili przypomnieć o premierze swojej gry, która jest już dostępna na Steam.

Warlander – twórcy zachęcają do wzięcia udziału w epickich bitwach

Warlander to produkcja dystrybuowana w systemie free to play. Gra skupia się na multiplayerowych starciach, w których udział bierze do 100 graczy. Warto wspomnieć, że zawodnicy przydzieleni mogą być nawet do różnych 5 armii.



„Warlander obejmuje tryby bitwy 2 armii i 5 armii, łącząc w sobie taktyczną walkę drużynową znaną ze współczesnych gier MOBA z eliminacyjną rozgrywką w stylu Battle Royale. To połączenie gry hack-and-slash z perspektywy trzeciej osoby, walki dystansowej oraz strategicznej dyplomacji znanej z gier 4X – a to wszystko na wielką skalę podczas bitew dla nawet 100 graczy” – czytamy w opisie gry na Steam.



W trakcie zabawy nieocenione okażą się potężne maszyny oblężnicze, które pomogą nam wedrzeć się do twierdzy przeciwnika. Oprócz taranów i katapult gracze mogą przejąć kontrolę nad potężnymi robotami, co będzie wymagało koordynacji wśród członków drużyny. Jak zapowiadają twórcy, współpraca będzie niezbędna, jeśli chcemy zwyciężać. Wszystko wskazuje więc na to, że do Warlander lepiej podchodzić ze sprawdzoną ekipą.



Niestety, na razie Warlander nie radzi sobie zbyt dobrze. Gra zebrała na Steam 740 recenzji, a wyłącznie 62% z nich to pozytywne opinie. Pozostaje mieć nadzieję, ze twórcy z Toylogic w najbliższym czasie popracują jeszcze nad swoją produkcją, dzięki czemu w pełni wykorzystają potencjał drzemiący w pomyśle.