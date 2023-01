Darmowe Rumbleverse zadebiutuje na Nintendo Switch

Brawler royale Rumbleverse już wkrótce może zadebiutować na Nintendo Switch. Wzmianka o premierze gry na tę platformę pojawiła się na stronie Taiwan Entertainment Software Rating Information, będącego odpowiednikiem europejskiego systemu PEGI.

Twórcy Rumbleverse szykują wersję przeznaczoną na Nintendo Switch

Rumbleverse zadebiutowało na rynku w sierpniu 2022 roku, a gra dostępna jest na PC oraz konsolach Xbox One, Xbox Series S/X, PlayStation 4 i PlayStation 5. Produkcja autorstwa Iron Galaxy Studios to bijatyka z widokiem TPP. Rozgrywka stawia na multiplayerową zabawę w stylu battle royale. W trakcie zmagań 40 graczy trafia do Grapital City, gdzie mierzą się o mistrzowski tytuł.



Warto zaznaczyć, że Rumbleverse jest tytułem opierającym swoją dystrybucję na typowych zasadach free-to-play.