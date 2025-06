Darmowe Rainbow Six: Siege przyciąga tłumy. Brak trybu rankingowego i zamieszanie z edycjami nie przeszkodziły graczom

Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege przeszło na model free-to-play, co przełożyło się na duży wzrost zainteresowania grą. Nowa aktualizacja przyciągnęła ponad 140 tysięcy graczy na Steamie, mimo że darmowa wersja nie daje dostępu do wszystkich funkcji.

Rainbow Six: Siege – co oferuje darmowy dostęp?

Udostępnione 10 czerwca „Free Access” Rainbow Six: Siege pozwala grać bezpłatnie, lecz tylko w ograniczonych trybach: szybkiej gry, swobodnej i nowym Dual Front. Tryb rankingowy dostępny jest wyłącznie dla posiadaczy jednej z płatnych edycji gry – elitarnej lub ostatecznej. Koszt tych wersji to od 79,90 zł na PC do 180 zł na konsolach. Edycja elitarna wchodzi też w skład Xbox Game Pass.